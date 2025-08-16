Исполнитель теракта в «Крокусе» назвал заказчика преступления

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» дал показания о причастности украинских государственных структур к финансированию преступления. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.
Согласно протоколу допроса, подозреваемый Рачабализода С. М.* сообщил следствию, что слышал от другого участника группировки о заказчике теракта. По его словам, деньги на совершение преступления выделила одна из государственных структур Украины.
Обвиняемый также рассказал, что после нападения группа направлялась в сторону украинской границы. По их информации, в Киеве их должны были «рассчитаться» за совершённый теракт.
Прежде обвиняемый в организации теракта в «Крокус сити холле» предложил выплатить потерпевшим компенсацию в размере тысячи рублей каждому. Предложение о компенсации было озвучено в ходе судебного заседания.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.