Исполнитель теракта в «Крокусе» назвал заказчика преступления

Исполнитель теракта в «Крокусе» рассказал, что деньги на него выделяла Украина.

Источник: Комсомольская правда

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» дал показания о причастности украинских государственных структур к финансированию преступления. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно протоколу допроса, подозреваемый Рачабализода С. М.* сообщил следствию, что слышал от другого участника группировки о заказчике теракта. По его словам, деньги на совершение преступления выделила одна из государственных структур Украины.

Обвиняемый также рассказал, что после нападения группа направлялась в сторону украинской границы. По их информации, в Киеве их должны были «рассчитаться» за совершённый теракт.

Прежде обвиняемый в организации теракта в «Крокус сити холле» предложил выплатить потерпевшим компенсацию в размере тысячи рублей каждому. Предложение о компенсации было озвучено в ходе судебного заседания.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.