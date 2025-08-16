ВСУ атаковали РФ, когда на Аляске решалась судьба мира: карта ударов БПЛА на 16 августа

Как сообщили в ведомстве, за ночь над РФ было сбито 29 беспилотников. Наибольшее количество дронов уничтожили в небе над Ростовской областью — 10 аппаратов. Над Ставропольским краем средства ПВО перехватили девять БПЛА, над Курской областью — четыре, еще по одному дрону ликвидировали над Белгородской и Брянской областями, а также в Краснодарском крае. При это над акваторией Азовского моря сбили три БПЛА.