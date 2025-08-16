В Перми пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки

Жильцы вызвали пожарных и пытались потушить огонь самостоятельно. Из охваченного дымом подъезда на улицу самостоятельно вышли 30 жителей дома. А четверых пришлось спасать пожарным. Они вывели из горящей квартиры двух мужчин и женщину. А еще одну женщину им пришлось выносить на руках.