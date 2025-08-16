В Перми пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки

Оставленная непотушенной сигарета стала причиной пожара в жилом доме на улице Пушкарской в Перми. Огонь разгорелся на кухне одной из квартир около полуночи субботы, 16 августа.
Жильцы вызвали пожарных и пытались потушить огонь самостоятельно. Из охваченного дымом подъезда на улицу самостоятельно вышли 30 жителей дома. А четверых пришлось спасать пожарным. Они вывели из горящей квартиры двух мужчин и женщину. А еще одну женщину им пришлось выносить на руках.
— Двое пострадавших, получивших отравление продуктами горения, от госпитализации отказались, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Пожар в квартире был ликвидирован в течение 10 минут добавили в МЧС и напомнили, что уходя из помещения, необходимо убедиться, что сигарета потушена, а лучше залить ее водой.