В Перми пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки

Пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

Источник: Комсомольская правда

Оставленная непотушенной сигарета стала причиной пожара в жилом доме на улице Пушкарской в Перми. Огонь разгорелся на кухне одной из квартир около полуночи субботы, 16 августа.

Жильцы вызвали пожарных и пытались потушить огонь самостоятельно. Из охваченного дымом подъезда на улицу самостоятельно вышли 30 жителей дома. А четверых пришлось спасать пожарным. Они вывели из горящей квартиры двух мужчин и женщину. А еще одну женщину им пришлось выносить на руках.

— Двое пострадавших, получивших отравление продуктами горения, от госпитализации отказались, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар в квартире был ликвидирован в течение 10 минут добавили в МЧС и напомнили, что уходя из помещения, необходимо убедиться, что сигарета потушена, а лучше залить ее водой.