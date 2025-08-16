Ангарчанин потерял миллион рублей на покупке несуществующего снегохода

Крупное мошенничество произошло в Ангарске, где 54-летний местный житель лишился внушительной суммы денег, пытаясь приобрести снегоход.
Приманка для покупателя оказалась весьма убедительной — техника предлагалась по значительно более низкой цене, чем у официальных дилеров. На одной из торговых онлайн-площадок мужчина наткнулся на объявление о продаже снегохода «Тайга Патруль 800 SWT».
Схема обмана развернулась следующим образом. Сначала с жертвой связался чат-бот, но затем злоумышленник перевел общение в мессенджер. Он отправил фотографии техники и убедил мужчину оплатить транспортировку.
Первый платеж составил 29 тысяч рублей — сибиряк перевел деньги на указанные счета и даже отправил фото своего паспорта. Мошенник сообщил, что снегоход скоро будет отправлен из Рыбинска в Сибирь.
Финальный удар последовал, когда аферист убедил мужчину оформить полную оплату товара. Доверчивый покупатель отсканировал присланный QR-код и перевел миллион рублей. После получения денег жулики отправили якобы трек-номер отправления и исчезли.
Полиция предупреждает жителей региона о распространенной схеме мошенничества:
1. Преступники размещают объявления от имени реальных организаций.
2. Переводят общение в мессенджеры.
3. Отправляют поддельные фото товара и договоров.
4. Требуют паспортные данные и банковские реквизиты.
5. Предлагают цены значительно ниже рыночных.
6. Создают ощущение срочности принятия решения.