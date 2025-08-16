Ангарчанин потерял миллион рублей на покупке несуществующего снегохода

Приманка для покупателя оказалась весьма убедительной — техника предлагалась по значительно более низкой цене, чем у официальных дилеров. На одной из торговых онлайн-площадок мужчина наткнулся на объявление о продаже снегохода «Тайга Патруль 800 SWT».