Ангарчанин потерял миллион рублей на покупке несуществующего снегохода

Жулики отправили жертве якобы трек-номер отправления и исчезли.

Источник: Комсомольская правда

Крупное мошенничество произошло в Ангарске, где 54-летний местный житель лишился внушительной суммы денег, пытаясь приобрести снегоход.

Приманка для покупателя оказалась весьма убедительной — техника предлагалась по значительно более низкой цене, чем у официальных дилеров. На одной из торговых онлайн-площадок мужчина наткнулся на объявление о продаже снегохода «Тайга Патруль 800 SWT».

Схема обмана развернулась следующим образом. Сначала с жертвой связался чат-бот, но затем злоумышленник перевел общение в мессенджер. Он отправил фотографии техники и убедил мужчину оплатить транспортировку.

Первый платеж составил 29 тысяч рублей — сибиряк перевел деньги на указанные счета и даже отправил фото своего паспорта. Мошенник сообщил, что снегоход скоро будет отправлен из Рыбинска в Сибирь.

Финальный удар последовал, когда аферист убедил мужчину оформить полную оплату товара. Доверчивый покупатель отсканировал присланный QR-код и перевел миллион рублей. После получения денег жулики отправили якобы трек-номер отправления и исчезли.

Полиция предупреждает жителей региона о распространенной схеме мошенничества:

1. Преступники размещают объявления от имени реальных организаций.

2. Переводят общение в мессенджеры.

3. Отправляют поддельные фото товара и договоров.

4. Требуют паспортные данные и банковские реквизиты.

5. Предлагают цены значительно ниже рыночных.

6. Создают ощущение срочности принятия решения.