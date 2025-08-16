В США заявили о прогрессе в вопросе мирного урегулирования на Украине

Встреча между президентами России и США на Аляске прошла 15 августа. Она длилась около трех часов. Переговоры шли «три на три». В переговорах с американской стороны приняли участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф. Российскую делегацию на встрече представили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. О нюансах формата проведения встречи Путина и Трампа — в материале URA.RU.