Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальчик пострадал от укуса змеи в Иркутской области

Пострадавшего передали врачам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инцидент произошел в Слюдянском районе, где змея укусила 11-летнего мальчика. На помощь пострадавшему оперативно прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели оказали школьнику необходимую первую помощь и организовали его эвакуацию. Ребенка доставили на катере в поселок Култук, где передали медицинским работникам для дальнейшего лечения.

МЧС России призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности на природе. При встрече со змеей необходимо сохранять спокойствие и не делать резких движений. Нужно дать змее возможность уползти самостоятельно. Если есть угроза нападения, следует осторожно отступить назад. Категорически запрещается пытаться поймать или дразнить змею.

Самое важное правило: при укусе змеи необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как промедление может привести к серьезным последствиям для здоровья.