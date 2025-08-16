Мальчик пострадал от укуса змеи в Иркутской области

МЧС России призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности на природе. При встрече со змеей необходимо сохранять спокойствие и не делать резких движений. Нужно дать змее возможность уползти самостоятельно. Если есть угроза нападения, следует осторожно отступить назад. Категорически запрещается пытаться поймать или дразнить змею.