Мальчик пострадал от укуса змеи в Иркутской области

Инцидент произошел в Слюдянском районе, где змея укусила 11-летнего мальчика. На помощь пострадавшему оперативно прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Спасатели оказали школьнику необходимую первую помощь и организовали его эвакуацию. Ребенка доставили на катере в поселок Култук, где передали медицинским работникам для дальнейшего лечения.
МЧС России призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности на природе. При встрече со змеей необходимо сохранять спокойствие и не делать резких движений. Нужно дать змее возможность уползти самостоятельно. Если есть угроза нападения, следует осторожно отступить назад. Категорически запрещается пытаться поймать или дразнить змею.
Самое важное правило: при укусе змеи необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как промедление может привести к серьезным последствиям для здоровья.