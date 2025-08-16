Ричмонд
В Ташкенте житель отстреливает кошек и собак из пневматического ружья. Соседи требуют проверить его психическое состояние

Vaib.uz (Узбекистан. 16 августа). В Чиланзарском районе столицы разгорается скандал, связанный с жестоким обращением с животными. На массиве Кызыл-Шарк жительница одного из домов обратилась в правоохранительные органы с заявлением на соседа, который систематически стреляет из пневматического оружия по уличным и домашним животным, включая её собственных котов. Об этом сообщил Telegram-канал «Эколог.уз».

Источник: EKOLOG.UZ| RU

По словам женщины, мужчина ведёт себя агрессивно: он выходит во двор или стреляет прямо из окна своей квартиры, целясь в кошек, птиц и даже бездомных собак. В результате животные получают серьёзные ранения, нуждаются в лечении и испытывают страдания. Пострадавшая предоставила фото, видео и ветеринарные заключения, подтверждающие факты.

Семья этого мужчины, по словам жильцов, давно конфликтует с соседями. Они самовольно захватили часть придомовой территории и используют её для разведения птицы. Это вызывает постоянное раздражение соседей, которые считают подобные действия незаконными.

Женщина, подавшая жалобу, заявила, что опасается за свою жизнь, жизнь семьи и безопасность домашних питомцев. По её словам, поведение соседа может быть связано с психическими отклонениями и злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

Жители уверены, что действия мужчины подпадают сразу под несколько статей законодательства:

Кодекс об административной ответственности — статья 111 (жестокое обращение с животными).

Закон «Об оружии» — статьи 21 и 132, регулирующие хранение и использование пневматического оружия.

Уголовный кодекс — статья 277 (хулиганство).

Экоактивисты и соседи требуют провести проверку по данному факту, изъять у мужчины оружие, направить его на психиатрическую экспертизу и привлечь к ответственности.