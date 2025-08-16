В Ташкенте житель отстреливает кошек и собак из пневматического ружья. Соседи требуют проверить его психическое состояние

Vaib.uz (Узбекистан. 16 августа). В Чиланзарском районе столицы разгорается скандал, связанный с жестоким обращением с животными. На массиве Кызыл-Шарк жительница одного из домов обратилась в правоохранительные органы с заявлением на соседа, который систематически стреляет из пневматического оружия по уличным и домашним животным, включая её собственных котов. Об этом сообщил Telegram-канал «Эколог.уз».