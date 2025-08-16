Ричмонд
8-дневный младенец в Башкирии попал в больницу с переломом черепа

Он проходит лечение в Республиканской детской клинической больнице.

Источник: Официальная страница в соцсети "Вконтакте" Ильшата Яппарова

В Башкирии 8-дневный малыш попал в реанимацию с тяжелыми травмами, сообщил главврач городской больницы № 1 Стерлитамака Ильшат Яппаров.

Врачи диагностировали открытый перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, пневмоцефалию. Все эти травмы младенец получил «в бытовой ситуации».

«Из Уфы была вызвана санитарная авиация для дальнейшей его маршрутизации в республиканскую больницу. На момент прибытия санавиации состояние ребенка было тяжелое, стабильное. Наблюдение и лечение проводилось при тесном удаленном взаимодействии со специалистами Республиканской детской клинической больницы», — сообщил Ильша Яппаров.