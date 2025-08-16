Гражданка Франции пыталась ввести в Беларусь, не декларируя, 600 граммов золота

Ввозимые на территорию Евразийского экономического союза через белорусско-литовскую границу золотые монеты и слиток золота стоимостью 190 тысяч рублей не задекларировала гражданка Франции, сообщает Государственный таможенный комитет.
Женщина прибыла в пункт пропуска «Каменный Лог» на рейсовом автобусе «Вильнюс-Гомель», и для пересечения таможенной границы выбрала зеленый коридор, подтвердив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.
Гродненские таможенники досмотрели багаж француженки и обнаружили 50-ти граммовый слиток золота и 84 золотые монеты, произведенные во Франции, Италии и Швейцарии. Общий вес золота составил почти 600 граммов.
«Недекларирование такого количества золота могло послужить основанием для неуплаты таможенных платежей в размере порядка 50 тысяч рублей», — отметили в Таможенном комитете.
Гражданка Франции уплатила штраф в размере 19 тысяч рублей.