Гражданка Франции пыталась ввести в Беларусь, не декларируя, 600 граммов золота

Таможня пресекла ввоз через белорусскую границу незадекларированного золота и монет.

Источник: Комсомольская правда

Ввозимые на территорию Евразийского экономического союза через белорусско-литовскую границу золотые монеты и слиток золота стоимостью 190 тысяч рублей не задекларировала гражданка Франции, сообщает Государственный таможенный комитет.

Женщина прибыла в пункт пропуска «Каменный Лог» на рейсовом автобусе «Вильнюс-Гомель», и для пересечения таможенной границы выбрала зеленый коридор, подтвердив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию.

Гродненские таможенники досмотрели багаж француженки и обнаружили 50-ти граммовый слиток золота и 84 золотые монеты, произведенные во Франции, Италии и Швейцарии. Общий вес золота составил почти 600 граммов.

«Недекларирование такого количества золота могло послужить основанием для неуплаты таможенных платежей в размере порядка 50 тысяч рублей», — отметили в Таможенном комитете.

Гражданка Франции уплатила штраф в размере 19 тысяч рублей.