На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту

«По факту инцидента с регистровым судном проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории реки Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается», — говорится в Telegram-канале управления.