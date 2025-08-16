Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине

После глава РФ Владимир Путин вылетел обратно в Россию. По данным 360.ru, самолет российского лидера сопровождали истребители F-22. Однако глава РФ полетел не в Москву, а на Чукотку в Анадырь. Там он встретился с главой региона, передает «Национальная служба новостей».