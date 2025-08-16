Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине

«Быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — приводит слова Трампа журналист портала Барак Равид, со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров. По данным Axios, Трамп высказал эту позицию в ходе беседы с лидерами стран НАТО после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча между президентами России и США на Аляске прошла 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский на ней не участвовал. Длились переговоры около трех часов, после чего главы государств выступили перед прессой.
После глава РФ Владимир Путин вылетел обратно в Россию. По данным 360.ru, самолет российского лидера сопровождали истребители F-22. Однако глава РФ полетел не в Москву, а на Чукотку в Анадырь. Там он встретился с главой региона, передает «Национальная служба новостей».
Трамп же вернулся в Белый дом. Он провел длительную телефонную беседу с Зеленским, после чего проинформировал лидеров стран НАТО о деталях прошедшего саммита.