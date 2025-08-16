Ричмонд
Мотоциклиста-бесправника задержали в Челябинске

Мужчина выглядел пьяным, но проходить освидетельствование отказался.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске инспекторы остановили мотоциклиста, у которого не было прав. Парень выглядел пьяным, но проходить освидетельствование отказался. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель кроссового мотоцикла попался госавтоинспекторам на улице Блюхера. Сообщается, что ранее его уже ловили за управлением байка в состоянии опьянения. Теперь 23-летнему нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекторы обнаружили и другие нарушения. Среди них отсутствие страховки и сигнала поворота.

Байк отправили на спецстоянку. Водителя доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

В Госавтоинспекции напомнили, что кататься на питбайках по дорогам общего пользования запрещено. Они предназначены только для специальных площадок и треков.