Экс-замглавы МО РФ Попову предъявили обвинение по пяти статьям УК РФ

По версии следствия, в 2021—2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за его счет, действуя совместно с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и директором парка Вячеславом Ахмедовым. Общая сумма незаконного обогащения составила более 60 млн рублей. Как полагают в СК, Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. После постройки дома и благоустройства участка площадью около трех гектаров Попов продолжил обеспечивать за счет парка его техобслуживание. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Ахмедова суд приговорил к пяти годам колонии, Шестерова — к шести.