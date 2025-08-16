Ричмонд
Российские артиллеристы уничтожили миномет и пункт управления БПЛА ВСУ

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов противника.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Расчет 2-й отдельной артиллерийской бригады группировки войск «Южная» поразил миномет, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

«В ходе проведения разведки воинами-артиллеристами была обнаружена огневая позиция вражеского миномета в н. п. Северск. Быстрым и точным ударом 152-мм гаубицы “Мста-Б” минометный расчет и полевой склад боеприпасов были уничтожены», — сообщили в военном ведомстве.

Там также рассказали об уничтожении артиллеристами группировки украинского пункта управления беспилотниками, с помощью которого ВСУ обеспечивали уничтоженному ранее миномету корректировку и разведку. «Мощный артиллерийский налет обрушил укрытие противника, ликвидировав расчет и его технические средства», — следует из сообщения.

В Минобороны отметили, что в ходе продолжающихся наступательных действий Южной группировки войск в районе Северска артиллерийские подразделения оказывают огневую поддержку штурмовым отрядам, не только подавляя огнем очаги сопротивления, но и выявляя и уничтожая артиллерию и расчеты БПЛА в тылу.

