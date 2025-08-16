Ричмонд
На Кубани грузовик насмерть сбил 45-летнего пешехода на обочине

В Усть-Лабинском районе выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб 45-летний пешеход.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани грузовик насмерть сбил 45-летнего пешехода на обочине. Авария произошла на автодороге Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе вечером 15 августа.

Предварительно, пешеход находился на краю проезжей части. В этот момент водитель большегруза нарушил правила дорожного движения.

«Водитель КамАЗа не выполнил требования безопасности бокового интервала и сбил пешехода», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Курганинском районе.