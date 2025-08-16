На Кубани грузовик насмерть сбил 45-летнего пешехода на обочине. Авария произошла на автодороге Краснодар-Кропоткин в Усть-Лабинском районе вечером 15 августа.
Предварительно, пешеход находился на краю проезжей части. В этот момент водитель большегруза нарушил правила дорожного движения.
«Водитель КамАЗа не выполнил требования безопасности бокового интервала и сбил пешехода», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.
