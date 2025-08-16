Ричмонд
Две женщины пострадали в ДТП с участием «КамАЗа» в Воронежской области

Авария произошла в Бобровском районе.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 15 августа, на 635 километре автодороги «М-4 Дон» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 11:10 59-летний водитель «КамАЗа» в составе с полуприцепом не уступил дорогу, из-за чего столкнулся с «Лада Х-Рэй» под управлением 52-летней жительницы Богучарского района.

В результате аварии пострадали два человека — водитель и 72-летняя пассажир «Лады». Их с телесными повреждениями на «скорой» увезли в больницу.