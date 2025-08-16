Красноярские полицейские поймали в Новосибирске двух мошенниц

В Новосибирске задержаны две злоумышленницы, подозреваемые в обмане пожилой женщины и хищении её накоплений. Операцию провели сотрудники полиции из Красноярска, о чем сообщило местное управление МВД.
В Красноярске 93-летняя пенсионерка познакомилась на улице с двумя женщинами, одна из которых предложила ей помощь в решении проблем со здоровьем. Пенсионерка доверилась незнакомкам и пригласила к себе домой.
Под предлогом проведения магического ритуала, одна из женщин убедила пенсионерку отдать все имеющиеся дома деньги. Поверив обещаниям, пожилая женщина передала мошенницам миллион рублей, которые копила на протяжении многих лет. После так называемого «ритуала» аферистка сообщила, что «заряженные» деньги необходимо спрятать под подушку на три дня, после чего обе быстро ушли.
Вечером дочь потерпевшей обнаружила вместо денег нарезанную бумагу и сразу же сообщила в полицию. Личности преступниц были быстро установлены, выяснилось, что они направились в Новосибирск. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».