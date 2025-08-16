Красноярские полицейские поймали в Новосибирске двух мошенниц

Под предлогом проведения магического ритуала, одна из женщин убедила пенсионерку отдать все имеющиеся дома деньги. Поверив обещаниям, пожилая женщина передала мошенницам миллион рублей, которые копила на протяжении многих лет. После так называемого «ритуала» аферистка сообщила, что «заряженные» деньги необходимо спрятать под подушку на три дня, после чего обе быстро ушли.