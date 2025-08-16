Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Брестом 51-летний мужчина обстрелял из рогатки автомобиль BYD

Милиция вычислила стрелка из рогатки металлическими шариками по китайскому авто под Брестом.

Источник: Комсомольская правда

Во время мониторинга сети интернет сотрудниками милиции Брестской области было выявлено видео, на котором неизвестный обстрелял автомобиль BYD, сообщает телеграм-канал «Крепость».

Несмотря на то, что заявление в милицию от хозяина авто не поступало, правоохранители в кратчайшие сроки нашли хулигана.

Им оказался 51-летний брестчанин, который приехал на дачу в деревню Волки Брестского района. В это время неподалеку от него на берегу реки отдыхала компания, которая громко слушала музыку и тем самым мешала ему. Дачник взял рогатку, начинил ее металлическими шариками и дважды выстрелил по припаркованному на берегу реки автомобилю.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Мы писали, что суд отправил в колонию на год минчанку, которая не хотела работать и содержать детей: из двух лет работы прогуляла год.

Кроме того, сотрудники ГАИ сказали, что после 1 сентября пьяный на электросамокате заплатит штраф от 4200 до 8400 рублей.