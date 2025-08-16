Под Брестом 51-летний мужчина обстрелял из рогатки автомобиль BYD

Во время мониторинга сети интернет сотрудниками милиции Брестской области было выявлено видео, на котором неизвестный обстрелял автомобиль BYD, сообщает телеграм-канал «Крепость».
Несмотря на то, что заявление в милицию от хозяина авто не поступало, правоохранители в кратчайшие сроки нашли хулигана.
Им оказался 51-летний брестчанин, который приехал на дачу в деревню Волки Брестского района. В это время неподалеку от него на берегу реки отдыхала компания, которая громко слушала музыку и тем самым мешала ему. Дачник взял рогатку, начинил ее металлическими шариками и дважды выстрелил по припаркованному на берегу реки автомобилю.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.
