В Омской области от удара током погиб подросток

Сегодня, 16 августа, следственное управлением СК России по Омской области сообщило на своем сайте о смертельном случае, произошедшем в Марьяновском районе. 15-летний подросток погиб от удара током в деревне Васильевка.
Трагедия произошла вечером, 15 августа, в деревне Васильевка. По версии следствия, 15-летний подросток, помогавший бабушке покрасить фасад частного дома, взялся рукой за провод электросети 220 Вольт. Травма, полученная подростком в результате удара током, оказалась смертельной. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ч. 1 — причинение смерти по неосторожности.
Ведомство обратилось к омичам с просьбой объяснить несовершеннолетним правила безопасного поведения, контролировать подростков и соблюдать меры безопасности, особенно при обращении с источниками повышенной опасности.