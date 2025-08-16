В Казани опровергли массовое отравление туристов на теплоходе «Лев Толстой». Об этом сообщила компания-перевозчик «Водоходъ».
Ранее пассажиры, которые отправились в путешествие по маршруту Москва — Казань, пожаловались на плохое самочувствие после приема пищи в столовой. Менеджер компании сообщила, что отравления не было. Она добавила, что подобных случаев не было зафиксировано.
В компании «Водоходъ» заявили, что санитарно-эпидемиологическое состояние судна соответствует всем требованиям. Роспотребнадзор Москвы взял пробы воды, остатков пищи, смывов с поверхностей и биоматериала персонала, однако не обнаружил следов инфекции. В связи с этим кишечную инфекцию у туристов не подтвердили, сообщает 116.RU.
Ранее Прокуратура проверяла информацию о массовом отравлении на теплоходе «Лев Толстой». Речь идет о рейсе Москва — Казань.