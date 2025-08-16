Тело мужчины обнаружили на детской площадке в Новосибирске

Тело было не накрыто, рядом гуляли дети.
Жители дома на улице Титова, 37, сообщили о страшной находке: с утра на детской площадке лежало тело мужчины без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в telegram-канале АСТ54-Black.
По словам очевидцев, тело было не накрыто, рядом гуляли дети. На месте работали сотрудники полиции и медики. Причина смерти устанавливается. По предварительным данным, мужчина скончался от естественных причин. Обстоятельства произошедшего уточняются.
