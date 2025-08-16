Минчанин похитил обручальное кольцо соседки и сдал в ломбард

«Сыщики установили, что ювелирное изделие забрал 50-летний сосед заявительницы, который трудоустроен маляром-штукатуром в столичной строительной компании, — отметили в ведомстве. — Известно, что накануне фигурант гостил у соседей. Во время ссоры хозяйка в гневе бросила обручальное кольцо на стол. Воспользовавшись моментом, когда в комнате никого не было, гость похитил золотое украшение».