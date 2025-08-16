Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин похитил обручальное кольцо соседки и сдал в ломбард

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Минска обратилась в Первомайское РУВД с заявлением о пропаже обручального кольца, которое, как установила милиция, похитил ее 50-летний сосед. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

«Сыщики установили, что ювелирное изделие забрал 50-летний сосед заявительницы, который трудоустроен маляром-штукатуром в столичной строительной компании, — отметили в ведомстве. — Известно, что накануне фигурант гостил у соседей. Во время ссоры хозяйка в гневе бросила обручальное кольцо на стол. Воспользовавшись моментом, когда в комнате никого не было, гость похитил золотое украшение».

Похищенное ювелирное изделие фигурант с помощью знакомого сдал в ломбард и получил около Br300. Деньги потратил на личные нужды. По этому факту возбуждено уголовное дело.