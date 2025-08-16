Ричмонд
Мужчина и ребенок погибли в Курской области при ударе БПЛА по автомобилю

В Рыльском районе Курской области при атаке БПЛА погибли мужчина и его 13-летний сын. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

.

По словам главы региона, беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились люди. Транспорт загорелся, отец и сын погибли на месте.

«Обращаюсь ко всем курянам: пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье!»— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

