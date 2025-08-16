Мужчина и ребенок погибли в Курской области при ударе БПЛА по автомобилю

.
По словам главы региона, беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились люди. Транспорт загорелся, отец и сын погибли на месте.
«Обращаюсь ко всем курянам: пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье!»— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше