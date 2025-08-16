Ричмонд
Спасатели помогли подростку на карьере Юго-Западном в Новосибирске

Сегодня на карьере Юго-Западном матросы-спасатели заметили подростка с плохим самочувствием, о чем они сообщили в telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».

Опасаясь перегрева или обезвоживания, они быстро отреагировали: перенесли его в тень, оказали первую помощь и вызвали скорую. Медики прибыли на место и забрали подростка для обследования. Причины недомогания устанавливаются.

Ранее мы рассказывали, как экипаж «Вега-1» помог ребёнку снять застрявший на голове горшок.