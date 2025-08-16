Ричмонд
В результате ДТП на Партизанском проспекте в Минске пострадала женщина

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке ул. Ванеева и Партизанского проспекта в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

«24-летняя водитель Volkswagen проехала на красный сигнал светофора на пересечении ул. Ванеева и Партизанского проспекта, где столкнулась с Renault, двигавшимся по Партизанскому проспекту на зеленый свет», — подчеркнули в ведомстве.

В аварии пострадала 58-летняя пассажирка Volkswagen. Ее доставили в больницу для обследования. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ Заводского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Перед перекрестками со светофором нужно заранее снижать скорость и быть готовыми остановиться при смене сигналов. Красный свет — это запрет на движение.