Четыре человека пострадали в массовом ДТП на КАД Петербурга

К слову, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили о еще одной жутком дорожном происшествии на 41-м километре КАД. Около половины четвертого часа дня 29-летний водитель Sollers Atlant потерял управление и наехал на стоящие в крайней левой полосе из-за неисправности Lada и Mercedes, а также на 56-летнего шофера отечественной машины, который в тот момент стоял у нее. В результате помощь медиков потребовалась водителю Lada, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу также доставили 12-летнего пассажира немецкой иномарки.