Дикие кабаны вышли к домам в новосибирском селе Чемское

В Тогучинском районе участились случаи, когда дикие кабаны подходят к жилым домам. Видео из села Чемское, где стадо животных спокойно паслось у огородов, вызвало тревогу у жителей и экологов. Об этом сообщает Сиб.фм.
Специалисты связывают это с изменением миграционных маршрутов и нехваткой еды в лесу. Кабаны всё чаще ищут пропитание вблизи населённых пунктов. Взрослый секач может развивать скорость до 40 км/ч и представляет опасность для людей.
Ветеринары предупреждают: кабаны могут быть переносчиками трихинеллеза и классической чумы свиней — смертельно опасного заболевания для домашнего скота.
