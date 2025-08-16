Ричмонд
Дикие кабаны вышли к домам в новосибирском селе Чемское

Кабаны могут быть переносчиками трихинеллеза и классической чумы свиней — смертельно опасного заболевания для домашнего скота.

В Тогучинском районе участились случаи, когда дикие кабаны подходят к жилым домам. Видео из села Чемское, где стадо животных спокойно паслось у огородов, вызвало тревогу у жителей и экологов. Об этом сообщает Сиб.фм.

Специалисты связывают это с изменением миграционных маршрутов и нехваткой еды в лесу. Кабаны всё чаще ищут пропитание вблизи населённых пунктов. Взрослый секач может развивать скорость до 40 км/ч и представляет опасность для людей.

Ветеринары предупреждают: кабаны могут быть переносчиками трихинеллеза и классической чумы свиней — смертельно опасного заболевания для домашнего скота.

Ранее мы сообщали, что в Усть-Таркском и Венгеровском районах Новосибирской области началось массовое изъятие свиней из личных подворий из-за угрозы африканской чумы свиней.