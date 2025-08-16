Беременная женщина спасла детей из горящего дома в Красноярском крае

В Красноярском крае 41-летняя беременная многодетная мать сумела вывести своих детей из горящего дома и сама получила тяжелые ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы города Красноярска.
Инцидент произошел после того, как женщина включила в сенях «сушилку» для грибов, овощей, трав и фруктов мощностью 250 Вт, нагревающуюся до 70 . В какой-то момент проводка замкнуло, и в помещении вспыхнул пожар.
Женщине удалось спасти детей, однако она получила сильные ожоги кистей рук и отравление угарным газом. Пострадавшую доставили в отделение реанимации ожогового отделения Краевой клинической больницы Красноярска. Несмотря на тяжелое состояние, беременность удалось сохранить.
После улучшения состояния женщину перевели из реанимации. В дальнейшем ей может потребоваться пересадка кожи.
