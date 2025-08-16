Ричмонд
Беременная женщина спасла детей из горящего дома в Красноярском крае

Женищна получила сильные ожоги кистей рук и отравление угарным газом.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае 41-летняя беременная многодетная мать сумела вывести своих детей из горящего дома и сама получила тяжелые ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы города Красноярска.

Инцидент произошел после того, как женщина включила в сенях «сушилку» для грибов, овощей, трав и фруктов мощностью 250 Вт, нагревающуюся до 70 . В какой-то момент проводка замкнуло, и в помещении вспыхнул пожар.

Женщине удалось спасти детей, однако она получила сильные ожоги кистей рук и отравление угарным газом. Пострадавшую доставили в отделение реанимации ожогового отделения Краевой клинической больницы Красноярска. Несмотря на тяжелое состояние, беременность удалось сохранить.

После улучшения состояния женщину перевели из реанимации. В дальнейшем ей может потребоваться пересадка кожи.

Ранее в Краснодаре спасатели эвакуировали 230 человек с местной спортивной арены, где произошел пожар.