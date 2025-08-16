Зеленский отказался от предложения Трампа по миру на Украине

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась в ночь на 16 августа. Эти переговоры президент США оценил на 10 из 10 и заявил о том, что сторонам удалось достичь большого прогресса и договоренности по ряду тем. Путин отметил, что достигнутые договоренности позволят выйти к решению украинского конфликта. После встречи Трамп сразу позвонил Зеленскому и европейским лидерам и обсудил с ними итоги.