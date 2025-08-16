Ричмонд
Зеленский отказался от предложения Трампа по миру на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение главы США Дональда Трампа о передаче Киевом Москве всей территории Донбасса. Об этом сообщило американское агентство Reuters.

Зеленский ответил на предложение Трампа.

Украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение главы США Дональда Трампа о передаче Киевом Москве всей территории Донбасса. Об этом сообщило американское агентство Reuters.

«Зеленский отклонил это требование (о передаче России всего Донбасса, — прим. URA.RU)», — пишет Reuters со ссылкой на источник. Трамп передал свое требование Зеленскому в ходе телефонного разговора по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, отметив, что этот шаг позволит прекратить активные военные действия. В ходе этого телефонного разговора американский лидер также пригласил главу Украины в Вашингтон на переговоры 18 августа, в которых стороны обсудят итоги саммита на Аляске.

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась в ночь на 16 августа. Эти переговоры президент США оценил на 10 из 10 и заявил о том, что сторонам удалось достичь большого прогресса и договоренности по ряду тем. Путин отметил, что достигнутые договоренности позволят выйти к решению украинского конфликта. После встречи Трамп сразу позвонил Зеленскому и европейским лидерам и обсудил с ними итоги.

