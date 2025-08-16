Житель Новой Каховки ранен из-за обстрела со стороны ВСУ

Украинские боевики за прошедшие сутки ранили одного мирного жителя в ходе обстрелов Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«За прошедшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадал один человек. В Новой Каховке ранение получил мужчина. Его доставили в местную больницу», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В Васильевке под удар попал микроавтобус, в ходе обстрела села Раденск повреждены четыре дома, также добавил глава Херсонской области.
Ранее сообщалось, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России предотвратили попытку ВСУ прорваться через российские опорные пункты на сумском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.