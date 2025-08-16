Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Новой Каховки ранен из-за обстрела со стороны ВСУ

Под огнем противника также оказались Алешки, Каховка, Виноградово, Новая Мачка и Корсунка.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики за прошедшие сутки ранили одного мирного жителя в ходе обстрелов Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«За прошедшие сутки из-за обстрелов киевского режима пострадал один человек. В Новой Каховке ранение получил мужчина. Его доставили в местную больницу», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В Васильевке под удар попал микроавтобус, в ходе обстрела села Раденск повреждены четыре дома, также добавил глава Херсонской области.

Ранее сообщалось, что бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России предотвратили попытку ВСУ прорваться через российские опорные пункты на сумском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше