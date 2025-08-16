Госдеп США забыл на Аляске документы, посвященные встрече Путина и Трампа

Американский Госдеп забыл документы в гостинице города Анкоридж на Аляске.
В гостинице города Анкоридж найдены документы, предположительно принадлежащие Госдепартаменту США и связанные с переговорами между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Национальное общественное радио США (NPR).
«Очередной прокол чиновников администрации Трампа в вопросе соблюдения норм безопасности», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что на восьми страницах документов, предположительно составленных американскими специалистами и случайно забытых, содержатся сведения о местах и времени проведения саммитов, а также указаны контактные номера государственных служащих США.
Как уточняет NPR, документы были обнаружены сотрудниками гостиницы при уборке номера после выезда одного из гостей. В настоящий момент проводится проверка обстоятельств инцидента, а материалы переданы компетентным органам для изучения.