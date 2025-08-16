Чемезов раскрыл, насколько популярен новейший российский истребитель

«Интерес у иностранных партнеров к нашему самолету Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики. Многие страны занимаются созданием самолетов пятого поколения, включая США и Россию. Именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги», — сказал Чемезов в эфире Первого канала.