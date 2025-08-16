Дрон ВСУ сбили над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Воронежской областью. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По словам представителей ведомства, вражеская армия попыталась атаковать территорию российского региона около 17:00 по московскому времени.
— Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Утром официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Астрахани и Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Минобороны также отчиталось, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над несколькими регионами страны и Азовским морем.