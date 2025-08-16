«Десятки спасённых жизней»: Гладков показал видео уничтожения дрона ВСУ над Белгородом

«На кадрах с дрона нашего подразделения “БАРС-Белгород” видно уничтожение беспилотника ВСУ нашими расчётами ПВО», — уточнил глава Белгородской области.
Силы ПВО уничтожили дрон над Белгородом. Видео © Telegram / Настоящий Гладков.
Также Гладков выразил благодарность ВС РФ, отметив, что «каждая сбитая цель — это десятки спасённых жизней».
Ранее стало известно, что очередной налёт украинских беспилотников на Белгородскую область привёл к ранениям двух мирных жителей. Пострадавшие были немедленно доставлены в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.