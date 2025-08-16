В Петербурге задержали подростков за нападение на «двойника Ленина»

Ранее сообщалось, что 71-летнюю блогершу из Новосибирска Нину Александровну Власову постоянно атакуют малолетние хейтеры после конфликта с одним из модераторов. От этого страдает как сама пожилая женщина, так и её соседи, которые слышат, как к ней в двери и окна долбятся недоброжелатели.