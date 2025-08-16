Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью

Украинский дрон сбили над Воронежем.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Воронежской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Около 17:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Воронежской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны России. Информация появилась в telegram-канале ведомства.
Ранее российское Министерство обороны неоднократно сообщало о перехвате и уничтожении украинских беспилотников в различных регионах страны. Так, 26 июля были сбиты два дрона над Ингушетией и Курской областью, а также шесть аппаратов в Северной Осетии и Московском регионе.