Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью

Ранее российское Министерство обороны неоднократно сообщало о перехвате и уничтожении украинских беспилотников в различных регионах страны. Так, 26 июля были сбиты два дрона над Ингушетией и Курской областью, а также шесть аппаратов в Северной Осетии и Московском регионе.