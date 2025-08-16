Канцлер Германии указал Европе на ее место в урегулировании на Украине

Как сообщало URA.RU, ранее Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что приоритетом для Германии является завершение конфликта на Украине, а не ускоренное вступление этой страны в Евросоюз. В июле 2025 года он критиковал политику ЕС по отношению к Киеву и настаивал на необходимости реформирования европейских институтов для более эффективной поддержки партнеров.