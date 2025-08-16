Канцлер Германии указал Европе на ее место в урегулировании на Украине

Мерц заявил о решающей роли США по конфликту на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главная роль в урегулировании ситуации на Украине принадлежит США, а не Европе. Такое мнение политик озвучил немецким журналистам.
«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Однако решающую роль в конфликте на Украине до дальнейшего уведомления будут играть Соединенные Штаты Америки», — процитировал слова Мерца канал ZDF.
Как сообщало URA.RU, ранее Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что приоритетом для Германии является завершение конфликта на Украине, а не ускоренное вступление этой страны в Евросоюз. В июле 2025 года он критиковал политику ЕС по отношению к Киеву и настаивал на необходимости реформирования европейских институтов для более эффективной поддержки партнеров.