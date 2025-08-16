Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канцлер Германии указал Европе на ее место в урегулировании на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главная роль в урегулировании ситуации на Украине принадлежит США, а не Европе. Такое мнение политик озвучил немецким журналистам.

Мерц заявил о решающей роли США по конфликту на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что главная роль в урегулировании ситуации на Украине принадлежит США, а не Европе. Такое мнение политик озвучил немецким журналистам.

«Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Однако решающую роль в конфликте на Украине до дальнейшего уведомления будут играть Соединенные Штаты Америки», — процитировал слова Мерца канал ZDF.

Как сообщало URA.RU, ранее Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что приоритетом для Германии является завершение конфликта на Украине, а не ускоренное вступление этой страны в Евросоюз. В июле 2025 года он критиковал политику ЕС по отношению к Киеву и настаивал на необходимости реформирования европейских институтов для более эффективной поддержки партнеров.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше