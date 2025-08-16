Трамп раскрыл, когда Китай нападет на Тайвань

Ранее администрация Трампа уже предпринимала шаги по смягчению отношений с Китаем, откладывая визиты тайваньских чиновников в США и ограничивая их контакты, чтобы не обострять ситуацию перед возможной торговой сделкой и саммитом с Си Цзиньпином. Эти меры вызвали критику в американском политическом истеблишменте, однако Трамп подчеркивает заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога.