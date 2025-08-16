Трамп раскрыл, когда Китай нападет на Тайвань

Трамп раскрыл подробности приватного разговора с Си Цзиньпином.
Китай не будет предпринимать попыток вторжения на Тайвань, пока президентом США остается Дональд Трамп. Такое заявление сделал сам американский лидер в интервью телеканалу Fox News, ссылаясь на свой разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Он сказал мне: “Я никогда этого не сделаю, пока ты президент”. Председатель Си мне это сказал, и я ответил: “Что ж, я ценю это”», — приводит слова Трампа агентство Fox News.
Ранее администрация Трампа уже предпринимала шаги по смягчению отношений с Китаем, откладывая визиты тайваньских чиновников в США и ограничивая их контакты, чтобы не обострять ситуацию перед возможной торговой сделкой и саммитом с Си Цзиньпином. Эти меры вызвали критику в американском политическом истеблишменте, однако Трамп подчеркивает заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога.