8-дневный малыш из Башкирии получил перелом черепа после того как коляска с ним съехала с лестницы и опрокинулась

Врач объяснил, как 8-дневный младенец из Башкирии получил перелом черепа.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как малыш 8 дней от роду из башкирского города Стерлитамака получил перелом черепа. Пояснения «КП-Уфа» дал главврач больницы № 1 Ильшат Яппаров.

Как выяснилось, коляска вместе с крохой слетела с лестницы в подъезде жилого дома и перевернулась. Сейчас ребенок находится в республиканской детской клинической больнице в Уфе. Туда его доставили на вертолете. Врачи борются за жизнь младенца. Он находится в тяжелом состоянии.

