На Камчатке зафиксировали новое мощное землетрясение

Мощное землетрясение зафиксировано у побережья Камчатки. Об этом сообщили специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Источник: Life.ru

Сейсмическое событие магнитудой 5,3 произошло сегодня в 18:51 по московскому времени. По данным учёных, эпицентр подземных толчков располагался в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра. Отмечается, что угрозы цунами для побережья не зафиксировано. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.

Напомним, что землетрясение магнитудой 8,7 (по некоторым данным — 8,8) было зарегистрировано на Камчатке 30 июля. Одним из наиболее заметных последствий стало смещение Камчатского полуострова на два метра. По данным специалистов, сейсмическое событие стало самым мощным за последние 70 лет. Последствие была зафиксирована серия мощных афтершоков. Последнее землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня днём.