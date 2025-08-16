Трамп требует отдать России Донбасс, ВСУ отправляют мобилизованных на смерть: главное об СВО 16 августа

Корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник заявил, что в ходе встречи на Аляске якобы были согласованы меры по прекращению огня в воздухе на Украине до трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что в Киеве ничего об этом не слышали.