В Кишиневе вспыхнули протесты на фоне митингов оппозиции: онлайн-трансляция

23:40 Советник башкана Гагаузии Гуцул объявил бессрочную голодовку на митинге в Кишиневе, осудив действия полиции, которая разгромила палатки. Он рассчитывает на поддержку сторонников и хочет привлечь внимание к протесту за пределами Молдовы. Об этом сообщают «Известия».