«Никогда не было никакой “дипломатической изоляции” России. Не надо путать ни Группу семи, ни ЕС со всем миром. Не надо путать истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением», — написал Филиппо на своей странице в Х. Он подчеркнул, что страны БРИКС сегодня объединяют 3,6 миллиарда жителей, а их совокупный ВВП превышает показатели G7, при этом разрыв между этими объединениями только увеличивается.