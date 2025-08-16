Ричмонд
Во Франции признали, что Россия никогда не была в дипломатической изоляции

Россия не находилась в дипломатической изоляции, поскольку большинство стран мира продолжают поддерживать с ней диалог. Соответствующее мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Лидер французской партии оценил изоляцию России.

Россия не находилась в дипломатической изоляции, поскольку большинство стран мира продолжают поддерживать с ней диалог. Соответствующее мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Никогда не было никакой “дипломатической изоляции” России. Не надо путать ни Группу семи, ни ЕС со всем миром. Не надо путать истеричные западные СМИ с мировым общественным мнением», — написал Филиппо на своей странице в Х. Он подчеркнул, что страны БРИКС сегодня объединяют 3,6 миллиарда жителей, а их совокупный ВВП превышает показатели G7, при этом разрыв между этими объединениями только увеличивается.

Ранее в БРИКС назвали мифами все заявления о якобы экономической и политической изоляции России в мире. К такому мнению пришли эксперты на круглом столе «БРИКС-2025: Россия как архитектор нового мироустройства».

