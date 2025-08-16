Двое пьяных мужчин угрожали гранатой и пистолетом женщине с детьми в петербургском ТЦ

«15 августа в 20:25 в полицию Приморского района поступило сообщение о скандале в торгово-развлекательном комплексе, расположенном в доме 14 корпус 2 по Долгоозёрной улице», — говорится в сообещении.
Согласно оперативной информации, двое нетрезвых мужчин начали приставать к посетителям, демонстрируя предметы, похожие на оружие. Позже 36-летняя женщина написала заявление, в котором указала, что злоумышленники угрожали ей и её детям, показывая муляжи гранаты и пистолета.
Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Приморского района и 49-летнего мужчину из Сестрорецка. Причём один из них был неоднократно судим. При обыске у них были обнаружены и изъяты страйкбольная граната и пневматический пистолет. Оба задержанных уже привлечены к административной ответственности за хулиганство.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны трое подростков, подозреваемых в избиении пожилого мужчины, похожего на Владимира Ленина. Инцидент произошёл в июле на детской площадке на улице Костюшко в Московском районе. По данным следствия, нападавшие без причины избили пенсионера.