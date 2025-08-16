Двое пьяных мужчин угрожали гранатой и пистолетом женщине с детьми в петербургском ТЦ

Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Приморского района и 49-летнего мужчину из Сестрорецка. Причём один из них был неоднократно судим. При обыске у них были обнаружены и изъяты страйкбольная граната и пневматический пистолет. Оба задержанных уже привлечены к административной ответственности за хулиганство.