В центре Дамаска прогремел мощный взрыв

В центре Дамаска, в районе Маззе, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Источник: Life.ru

«Сильный взрыв неизвестного происхождения произошёл в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы», — говорится в публикации.

Согласно предварительной информации, обнародованной сирийской газетой Al-Watan, взрыв произошёл из-за самодельной бомбы, которая сдетонировала в автомобиле, стоявшем у края дороги.

Ранее российские СМИ сообщили, что сирийские власти выразили желание вернуть в страну военные патрули России, опасаясь вмешательства Израиля во внутренние дела. Это решение мотивировано необходимостью защиты собственных рубежей и гарантией безопасности проживающей там друзской общины. Российская сторона временно сократила своё военное присутствие в данном районе.