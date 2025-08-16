В центре Дамаска прогремел мощный взрыв

Ранее российские СМИ сообщили, что сирийские власти выразили желание вернуть в страну военные патрули России, опасаясь вмешательства Израиля во внутренние дела. Это решение мотивировано необходимостью защиты собственных рубежей и гарантией безопасности проживающей там друзской общины. Российская сторона временно сократила своё военное присутствие в данном районе.