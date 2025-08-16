В центре Дамаска прогремел мощный взрыв

«Сильный взрыв неизвестного происхождения произошёл в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы», — говорится в публикации.
Согласно предварительной информации, обнародованной сирийской газетой Al-Watan, взрыв произошёл из-за самодельной бомбы, которая сдетонировала в автомобиле, стоявшем у края дороги.
Ранее российские СМИ сообщили, что сирийские власти выразили желание вернуть в страну военные патрули России, опасаясь вмешательства Израиля во внутренние дела. Это решение мотивировано необходимостью защиты собственных рубежей и гарантией безопасности проживающей там друзской общины. Российская сторона временно сократила своё военное присутствие в данном районе.