Группа солдат ВСУ исчезла в полном составе через 10 дней после прибытия под Сумы

«Родственница одного из бойцов 71-й отдельной егерской бригады рассказала, что группа мобилизованных прошла обучение и была направлена в населенный пункт Нижняя Сыроватка для прохождения службы. Спустя десять дней подразделение отправили на боевое задание, после чего связь с военными оборвалась, и они были объявлены пропавшими без вести», — передает слова источника РИА Новости.