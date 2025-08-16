Ричмонд
Заминированный автомобиль взорвался в Дамаске

Заминированная машина взорвалась на автостраде в Дамаске, по предварительным данным жертв нет.

Мощный взрыв произошел в Дамаске. Как сообщает местное информационное агентство Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взорвался заминированный автомобиль.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Меззе в западной части сирийской столицы, неподалеку от отеля Golden Mezzeh. Автомобиль стоял на оживленной автостраде, когда неизвестные преступники удаленно привели в действие взрывчатку.

На данный момент данных о жертвах ЧП не поступало. Известно лишь, что взрыв принес материальный ущерб. На месте работают машины скорой и служб безопасности, район оцеплен.

Как ранее писал сайт KP.RU, сирийские власти заговорили о возвращении российской военной полиции в южные провинции страны. До падения режима Асада наши патрули там были обычным делом, но после смены президента в декабре 2024 года ситуация изменилась.