Заминированный автомобиль взорвался в Дамаске

Мощный взрыв произошел в Дамаске. Как сообщает местное информационное агентство Shafaq News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взорвался заминированный автомобиль.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Меззе в западной части сирийской столицы, неподалеку от отеля Golden Mezzeh. Автомобиль стоял на оживленной автостраде, когда неизвестные преступники удаленно привели в действие взрывчатку.
На данный момент данных о жертвах ЧП не поступало. Известно лишь, что взрыв принес материальный ущерб. На месте работают машины скорой и служб безопасности, район оцеплен.
