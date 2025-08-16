В Подмосковье рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями

«Сегодня в 18:21 на 27-м километре автодороги М-8 “Холмогоры” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки “ЛиАЗ”, при повороте на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог налево с главной на второстепенную совершил столкновение с легковым автомобилем “Опель”, после чего автомобиль “Опель” совершил столкновение с легковым автомобилем “Митсубиси”, — говорится в сообщении.