В Подмосковье рейсовый автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями

«Сегодня в 18:21 на 27-м километре автодороги М-8 “Холмогоры” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки “ЛиАЗ”, при повороте на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог налево с главной на второстепенную совершил столкновение с легковым автомобилем “Опель”, после чего автомобиль “Опель” совершил столкновение с легковым автомобилем “Митсубиси”, — говорится в сообщении.
Там отметили, что в результате ДТП два пассажира автомобиля «Опель», а также пассажир автобуса получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.
«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — заключили в полиции.