Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: гарантии безопасности для Украины не предполагают ее членство в НАТО

Обсуждаемые на данном этапе гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО. Об этом сообщают американские СМИ.

Администрация Трампа прорабатывает для Украины особые гарантии защиты.

Обсуждаемые на данном этапе гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО. Об этом сообщают американские СМИ.

«Меры защиты не будут сопровождаться членством в НАТО в рамках более широкого соглашения. И это несмотря на то, что европейские лидеры сегодня утром написали в совместном заявлении, что они считают, что Украине должно быть предоставлено право добиваться членства в НАТО», — передает NBC News со ссылкой на пять информированных источников, включая двух высокопоставленных представителей администрации США.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЕС требует от Трампа гарантий для Украины и членства в НАТО.

Также уточняется, что обсуждаемые гарантии не предполагают размещения американских войск на Украине. На этой неделе Зеленский заявил группе журналистов, что США до сих пор не предоставили Украине гарантий безопасности, отметив важность участия Европы в этом процессе.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил опасения, что участие Владимира Зеленского в переговорах между Россией и США может осложнить процесс урегулирования ситуации на Украине, и согласился информировать украинского лидера о результатах встреч с Владимиром Путиным. Европейские страны также настаивали на гарантиях безопасности для Украины и разрабатывают соответствующие предложения совместно с США.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше