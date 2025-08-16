NBC: гарантии безопасности для Украины не предполагают ее членство в НАТО

«Меры защиты не будут сопровождаться членством в НАТО в рамках более широкого соглашения. И это несмотря на то, что европейские лидеры сегодня утром написали в совместном заявлении, что они считают, что Украине должно быть предоставлено право добиваться членства в НАТО», — передает NBC News со ссылкой на пять информированных источников, включая двух высокопоставленных представителей администрации США.