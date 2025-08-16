Ричмонд
Мощный взрыв раздался в Дамаске

В сирийской столице 16 августа прогремел сильный взрыв в районе Маззе. Об этом сообщают СМИ.

В сирийской столице взорвался заминированный автомобиль.

«Сильный взрыв неизвестного происхождения произошел в районе Маззе в Дамаске. Звук взрыва был слышен в разных частях столицы», — передает государственное агентство Sana.

По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сработавшее в одной из машин, припаркованных на обочине дороги. Уточняется информация о возможных пострадавших.